كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن حكومات الاتحاد الأوروبي تقترب من التوصل إلى اتفاق يقضي بإدراج قطاع السيارات البريطاني ضمن مبادرة "صنع في أوروبا"، ما سيعد مكسبا دبلوماسيا مهما لرئيس وزراء، آندي بورنهام، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي أبرمه الأسبوع الماضي لإعادة ضبط العلاقات مع بروكسل.

واطلعت الصحيفة على مقترح تسوية جديد قدمته الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، يقضي بأن المملكة المتحدة لن تضطر بعد الآن إلى مواءمة تعريفاتها الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية مع تعريفات الاتحاد الأوروبي لتكون مؤهلة للانضمام إلى هذه المبادرة.

وأشارت إلى هذا الشرط، الذي دفع به الجانب الفرنسي في البداية وأيدته ألمانيا، كان يمثل عقبة أمام الحكومة البريطانية، وسط مخاوف من احتمال اتخاذ بكين إجراءات انتقامية ضد شركات صناعة السيارات البريطانية.

وبدلا من ذلك، يقترح الجانب الأيرلندي قصر الدعم العام والعقود على السيارات وقطع غيار السيارات المنتجة في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وبموجب المقترح، ستصبح السيارات الكهربائية المصنعة أو المجمعة في المملكة المتحدة، بما في ذلك تلك المنتجة في مصنع "نيسان" في سندرلاند ومصنع "بي إم دبليو" في أوكسفوردشاير، مؤهلة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، بشرط أن تواصل المملكة المتحدة منح السيارات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي حق الوصول إلى برامج الدعم الخاصة بها.

كما سيتعين على سويسرا ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مثل النرويج، السماح للسيارات وقطع الغيار المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من برامج الدعم والمشتريات العامة لديها، إذا ما أرادت هذه الدول أن تكون مشمولة في المبادرة.

ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن المقترح يتضمن أيضا اعتبار قطع غيار السيارات اليابانية والكورية الجنوبية "أوروبية المنشأ"، وذلك بعد ضغوط مكثفة مارستها الدولتان الآسيويتان. وفي المقابل، لن يشمل البرنامج قطاع السيارات في تركيا، رغم تحذير أنقرة من أن استبعادها قد يلحق الضرر بالمصنعين الأوروبيين العاملين على أراضيها.

تأتي هذه المناقشات في وقت يسعى فيه بورنهام إلى إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث يكثف الدبلوماسيون البريطانيون في بروكسل جهودهم لإقناع نظرائهم الأوروبيين بضم المملكة المتحدة إلى المبادرة، مؤكدين أن استبعاد بريطانيا سيضر بقطاعات السيارات المترابطة بشكل وثيق على جانبي القناة الإنجليزية.

ومع ذلك، لن تتمتع شركات صناعة السيارات البريطانية بكافة المزايا المتاحة لنظيراتها في الاتحاد الأوروبي، حيث ينص المقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية على أن النظام الذي يتيح للمصنعين تحقيق أهداف انبعاثات أساطيل المركبات بسهولة أكبر، سيظل مقتصرا على السيارات المنتجة داخل الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.

أما بالنسبة للقطاعات الأخرى التي يشملها ما يسمى بـ "قانون التسريع الصناعي" مثل الصلب، والأسمنت، والألومنيوم، والتقنيات النظيفة كالطاقة النووية أو المحولات المستخدمة في الطاقة المتجددة، فسيكون بإمكان المملكة المتحدة ودول أخرى ترتبط باتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من التمويل العام والعقود المتاحة. ويشترط هذا الإدراج أن توفر تلك الدول وصولا متبادلا إلى أسواقها.

وتشير "فايناشيال تايمز" إلى أن المقترح رغم عدم اعتماده بعد بشكل نهائي، فقد أجرى المفاوضون الأيرلنديون مشاورات مكثفة، وسيسعون للتوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة، ومن المقرر أن يناقش الوزراء الأوروبيون هذه الخطط الأسبوع القادم.

غير أن "قانون التسريع الصناعي" يتطلب أيضا موافقة البرلمان الأوروبي. وفي هذا السياق، يدفع أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركون في المفاوضات نحو تبني رؤية أكثر تقييدا، تلزم المفوضية الأوروبية بالتحقق مما إذا كانت الدول الأخرى تمنح الشركات الأوروبية وصولا متبادلا إلى برامجها الخاصة، وذلك قبل السماح لتلك الدول بالاستفادة من هذا القانون.

وفي هذا الصدد، صرح متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية بأن المقترح "عملي ومتوازن"، مؤكدا أن "قانون التسريع الصناعي" يستهدف "دعم التصنيع الأوروبي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية".