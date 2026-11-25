تابعت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة مجمع نويبع التعليمية، التابعة لإدارة نويبع التعليمية، للوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية، ومدى الالتزام بالجدول المدرسي.

جاء ذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، ووائل بخاتي، مدير إدارة نويبع التعليمية، وكان في استقبالهم باسم الدسوقي، وكيل المدرسة.

واستهلت مدير المديرية جولتها بالاستماع إلى عرض حول أنشطة وإنجازات اتحاد الطلاب والمشروعات التي نفذها، فضلًا عن التعرف على مواهب الطلاب في مختلف المجالات، وخاصة إلقاء الشعر.

وتفقدت الدكتورة وفاء رضا الفصول الدراسية، لمتابعة انتظام الدراسة ومدى التزام المعلمين والطلاب بالجدول اليومي، مؤكدة أهمية اهتمام الطلاب بكتاب التقييمات، والاستعداد الجيد للامتحانات من خلال المذاكرة المنتظمة ومراجعة الدروس أولًا بأول، والاستفادة من القنوات التعليمية والمنصات التي أطلقتها الوزارة.

كما أجرت حوارًا مع الطلاب للتعرف على المواد الدراسية التي يواجهون صعوبة في مذاكرتها، ووجهت بإعداد برامج علاجية تستهدف معالجة نقاط الضعف، وتقديم الدعم التعليمي اللازم لهم، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الطلاب وترتقي بمستوى العملية التعليمية.