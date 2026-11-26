سلط الدكتور خالد منتصر الضوء على المواقف الإنسانية التي شهدها حادث الطريق الدائري، مشيدًا بما قدمه المواطنون من تضحيات لإنقاذ المصابين، إلى جانب مشاهد التلاحم التي ظهرت في توافد المتبرعين بالدم وتطوع الأطباء والجراحين، مؤكدًا أن روح التكافل بين المصريين لا تزال حاضرة بقوة، حتى وإن لم تحظَ النماذج الإيجابية بالاهتمام نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خالد منتصر، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «في الشدائد بيظهر معدن المصريين الحقيقي المواطنين المصريين العاديين اللي فقدوا حياتهم نتيجة مبادرتهم للإنقاذ على الدايري وقت الحادث طوابير التبرع بالدم أمام مستشفى الوراق الأطباء والجراحين اللي تطوعوا لمساعدة زملائهم في المستشفيات اللي استقبلت الحالات التبرعات اللي انهمرت على إنستاباي".

وأضاف: «للأسف الظاهر على السطح بالنسبة لنا دايماً من خلال السوشيال ميديا النماذج المريضة المصدرة للطاقة السلبية، ما زال في مصر نماذج منورة بس مدفونة ومش واخده فرصة ومالهاش صوت، العشوائيين مديينهم كتف غير قانوني وهما أبطال المرحلة ( صورة تعبيرية)».

وارتفعت حصيلة ضحايا حريق الوراق بمحافظة الجيزة إلى 31 حالة وفاة، و21 مصابًا، وفقًا للتقديرات الأولية للنيابة العامة، عقب انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية وأسطوانات غاز أعلى الطريق الدائري فوق نفق 10 بحي الوراق، وامتداد النيران إلى عدد من المركبات.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا باندلاع حريق داخل سيارة نقل محملة بالمواد البترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران وتأمين المنطقة.