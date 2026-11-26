وجهت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيلة وزارة الصحة بالغربية، بتفعيل وبدء تشغيل العيادات المسائية بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة، في إطار حرص المديرية على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عنهم.

توجيهات صحة الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتفعيل العيادات المسائية التخصصية تيسير على المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت أن تشغيل العيادات المسائية يأتي ضمن خطة المديرية لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية، وتوفير فرص إضافية للمواطنين للحصول على الرعاية الصحية في أوقات أكثر ملاءمة لظروفهم، بما يسهم في تخفيف الضغط على العيادات الصباحية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

رفع كفاءة الخدمات

وشددت وكيلة الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة لانتظام العمل بالعيادات المسائية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمة، مع الالتزام بمعايير الجودة ومتابعة مستوى الأداء، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأبناء المحافظة.



ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالغربية لتطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يضمن تقديم رعاية صحية لائقة وآمنة لجميع أبناء المحافظة.