تكتسب مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أهمية خاصة لمناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم الاستقرار في المنطقة، وذلك في ظل مرحلة إقليمية ودولية بالغة التعقيد تتسم بتصاعد التوترات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله بندر العتيبي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، أن كثرة الملفات الإقليمية والدولية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة تفرضان نفسيهما على مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، في ظل تعدد المصالح المشتركة بين البلدين وتداخل الأزمات التي تواجه المنطقة.

وأضاف، العتيبي خلال تصىريحات تليفزيونية أن ملف الوساطة في قطاع غزة يأتي في مقدمة الملفات المطروحة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها القطاع، والتوسع الإسرائيلي، والتعنت بشأن تنفيذ خطة غزة، وهي قضايا ملحة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الأطراف المعنية.

وأوضح أن قطر ومصر تؤديان دور الوسيط في هذا الملف، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما يجعل تطورات الأوضاع في غزة والجهود الرامية إلى التعامل معها من أبرز محاور المباحثات بين الجانبين.

وأشار العتيبي إلى أنّ حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة في ظل الحرب والتصعيد الإيراني الأمريكي تمثل ملفًا مهمًا آخر على جدول المباحثات، في ظل عدم وضوح المسار الذي تتجه إليه التطورات الإقليمية.

ولفت إلى أن هذه الأوضاع تؤثر بصورة كبيرة على أمن المنطقة، والأمن الاقتصادي العالمي، والأمن الدولي، مؤكدًا أنّ مصر تتشارك مع دول المنطقة المخاوف من حدوث تصعيد واسع قد يفاقم حالة عدم الاستقرار ويهدد أمن المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر ومصر تمثل أحد الملفات المهمة التي يمكن مناقشتها، موضحًا أن البلدين اعتادا مراجعة هذه العلاقات والعمل على تطويرها بصورة مستمرة، بما يخدم مصالحهما المشتركة.