تحديد الأطعمة المناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم قد يكون أمراً صعباً، خاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن الأطعمة المعلبة قد تكون خياراً صحياً واقتصادياً، بشرط معرفة كيفية تجنب محتواها العالي من الصوديوم

الفاكهة المعلبة

جميع الفواكه المعلبة غنية بالبوتاسيوم، لكن الأناناس المعلب، المحفوظ في عصيره ، يوفر أيضاً فيتامين سي، الذي يدعم صحة الجهاز المناعي، كما ذكر بليك، يُعد الأناناس المعلب إضافةً حلوةً طبيعيةً للجبن القريش (الغني أيضاً بالبوتاسيوم)، ويمكن استبدال عصيره بعصير البرتقال كمشروب إفطار، كما يمكن إضافته إلى العصائر المخفوقة مع الزبادي اليوناني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأناناس المعلب مع الجبن القريش والزبادي سيضيف الكالسيوم إلى نظامك الغذائي، كما قال بليك، وهو معدن مهم للحفاظ على ضغط دم صحي.

كما يعد المشمش المعلب، المحفوظ في عصيره دون إضافة سكر، خيارًا ممتازًا أيضًا، فهو يُوفّر البوتاسيوم والألياف وفيتامين أ، ويُمكن أن يكون وسيلة سهلة لزيادة استهلاك الفاكهة، الذي يرتبط باستمرار بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية

البنجر المعلب

البنجر غنيٌّ طبيعياً بالنترات، التي يحوّلها الجسم إلى أكسيد النيتريك، وأضافت أن أكسيد النيتريك يساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتوسع، مما يدعم تدفق الدم الصحي وضغط الدم، ويُعدّ البنجر المعلّب أسهل تحضيراً من الشمندر الطازج، ويمكن إضافته إلى السلطات أو الأطباق الجانبية الأخرى

الطماطم

تُعدّ الطماطم المعلبة خيارًا صحيًا وسهلًا، فهي غنية بالبوتاسيوم وفيتامين سي والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بصحة القلب ، وعادةً ما تكون رخيصة الثمن، ويمكن استخدامها في الصلصات والحساء والشوربة وغيرها.

سمك السلمون

إلى جانب المنتجات المعلبة، يمكن أن توفر الأسماك المعلبة خيارًا صحيًا وبأسعار معقولة، كما إن سمك السلمون المعلب على وجه الخصوص غني بالبروتين، وهو طريقة مفيدة لصحة القلب لإضافة أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي.

ثبت أن أحماض أوميجا-3 الدهنية تخفض ضغط الدم، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوياته، كما أن سمك السلمون منخفض الدهون المشبعة الضارة بصحة القلب، لذا فإن استبدال هذا المصدر البروتيني باللحوم أو الدواجن يُساعد على تقليل استهلاك الدهون المشبعة في وجبة الغداء.

لذلك أضف سمك السلمون المعلب والمقطع إلى سلطة الغداء أو تناوله بأي طريقة تفضلها .