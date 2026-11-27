التهاب اللثة هو شكل شائع من أمراض اللثة، يصيب أكثر من نصف البالغين، يسبب تهيجًا وتورمًا ونزيفًا في اللثة، وهو شكل مبكر من أمراض دواعم السن.

إذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة في الجسم ، بما في ذلك أمراض القلب.

رغم أهمية فحوصات الأسنان الدورية، إلا أن هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها في المنزل لدعم صحة اللثة والحد من التهابها.

إليك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من التهاب اللثة

- غسول الفم بالماء المالح

يمكن أن يساعد المضمضة بالماء الدافئ والملح على تخفيف الأعراض عن طريق معالجة الجروح على خط اللثة الناتجة عن التهاب اللثة، وتشير الدراسات إلى أن لها تأثيراً مشابهاً في علاج أمراض اللثة لغسولات الفم الطبية مثل الكلورهيكسيدين.

- غسول الفم برائحة الليمون

يُعد زيت عشبة الليمون زيتًا أساسيًا ذا خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، وقد يكون أفضل من غسولات الفم التقليدية وأدوية التهاب اللثة لعلاج التهاب اللثة.

تشير الدراسات إلى أن استخدام غسول الفم بخلاصة عشبة الليمون قد يقلل من البكتيريا الضارة في الفم، مما يُسهم في صحة اللثة وتقليل تراكم البلاك، وهو السبب الرئيسي لأمراض اللثة، كما قد يكون فعالاً في علاج التهاب دواعم السن المزمن، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى البعيد

- غسول الفم بخلاصة الصبار

يُعدّ الصبار علاجًا شائعًا لحروق الشمس، ولكنه قد يُعالج أيضًا التهاب اللثة الناتج عن تراكم البلاك، وكما هو الحال مع زيت عشبة الليمون، تُشير الدراسات إلى أن الصبار علاج طبيعي فعّال مقارنةً بغسول الفم التقليدي المحتوي على الكلورهيكسيدين ، والذي يُوصى به غالبًا للحفاظ على صحة الفم .

- غسول الفم بزيت شجرة الشاي

يُعرف زيت شجرة الشاي أيضاً بزيت الملاليوكا، وهو زيت عطري يتميز بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفطريات والميكروبات، ورغم أنه قد يكون ساماً عند تناوله بكميات كبيرة، إلا أن استخدامه كغسول للفم لا يتطلب سوى بضع قطرات منه للحد من تراكم البلاك

- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تُسمى الكاتيكينات، والتي قد تُساعد في تقليل الالتهاب، ومكافحة البكتيريا الضارة في الفم، ومنع تآكل أنسجة اللثة ، يُعدّ شرب الشاي الأخضر غير المُحلى طريقة سهلة وعملية لتقوية اللثة وعلاج التهابها.

احرص على تنظيف أسنانك بالفرشاة جيدًا، لأن الإفراط في شربها قد يُسبب تصبغها، وتجنب الأنواع المُحلاة منها، المشروبات السكرية ضارة بالأسنان.

يمكن أن يساهم مضغ علكة الشاي الأخضر في تقليل تراكم البلاك والتهاب اللثة، ابحث عن علكة تحتوي على الزيليتول ، وهو كحول سكري مفيد لصحة الفم، إذا كنت تفضل تناول مكملات غذائية، فإن مستخلص الشاي الأخضر له فوائد مماثلة لصحة اللثة