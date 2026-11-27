أطلق مجلس جامعة القاهرة مبادرة «بالعلم والأخلاق.. طرق أكثر أمانا»، بهدف توظيف الإمكانيات العلمية والبحثية والتكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في الحد من حوادث الطرق، ودعم جهود الدولة في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.

وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، إن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية المجتمعية للجامعة، في ظل تكرار حوادث الطرق التي أسفرت عن فقدان العديد من الأرواح، من بينها حادث تعرض له عدد من طلاب جامعة القاهرة على طريق السويس، مؤكدا ضرورة ألا يقتصر دور الجامعة على تقديم التعازي لأسر الضحايا، بل يمتد إلى تقديم حلول علمية وعملية تسهم في الحد من هذه الحوادث.

وأضاف عبد الصادق، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المبادرة تستهدف الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، للمساهمة في مواجهة حوادث الطرق، ودعم جهود الدولة في هذا المجال، موضحا أن اختيار عنوان «بالعلم والأخلاق.. طرق أكثر أمانا» يعكس إيمان الجامعة بأن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب الجمع بين الحلول العلمية وترسيخ السلوكيات الأخلاقية والمسؤولة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الجانب العلمي في المبادرة يتضمن تحليل أسباب حوادث الطرق، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والعمل على تحسين منظومة الاستجابة الطبية للحوادث، إلى جانب دراسة التشريعات ومدى كفاية العقوبات المرتبطة بالمخالفات المرورية.

وأشار إلى أن الجانب الأخلاقي يستهدف ترسيخ ثقافة احترام القانون واحترام الآخرين والشعور بالمسؤولية تجاه الأرواح، والتأكيد على أن الطريق ليس ملكا لسائق بعينه، وإنما مساحة مشتركة يتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على سلامتها.

وأكد عبد الصادق أن الجامعة، بما تمتلكه من كليات عريقة وخبرات علمية في مجالات الهندسة والطب والحقوق والإعلام والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات، تعمل على تحديد المحاور التي يمكن من خلالها الخروج بتوصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق.

وأوضح أن المبادرة تستهدف إعداد «وثيقة جامعة القاهرة للسلامة على الطرق»، تتضمن توصيات ترفع إلى الجهات المختصة في الدولة المصرية، بما يسهم في تطوير منظومة السلامة المرورية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في معالجة المشكلات القائمة.