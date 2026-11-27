ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة وصل 10 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع و720 شاحنة و185 سيارة، بالإضافة إلي وصول وسفر 1039 راكبا بموانئها.

وأوضح المركز - فى بيان اليوم / الجمعة / - أن حركة الواردات شملت 4 سفن و5 آلاف طن بضائع و254 شاحنة و171 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات و6 سفن و10 آلاف طن بضائع و466 شاحنة و14 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينتين دليلة والحرية2؛ بينما غادرته ثلاث سفن وهي ALCUID EXPRESS، و PAN LILI، والحرية؛ فيما شهد ميناء نويبع تداول 4500 طن بضائع و234 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي" آيلة، وسينا وآور".