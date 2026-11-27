تمكن قراصنة إلكترونيين من اختراق منصة الحوسبة السحابية الرئيسية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، وهو تطور قد يعرض كميات هائلة من البيانات الحساسة - المتعلقة بالجوانب التكتيكية وشؤون الأفراد والخدمات اللوجستية - للخطر.



وذكر اثنان من المصادر لوكالة رويترز أن الاختراق في منصة "كلاود ون" (Cloud One) اكتُشف خلال الشهر الماضي تقريباً، وذلك أثناء أعمال تحديث النظام، مشيرين إلى أن هذا الاكتشاف تسبب في حدوث اضطرابات في المنصة.

وفي بيان لها، صرحت القوات الجوية الأمريكية لوكالة "رويترز" قائلة : "لا تعلق على الوضع الأمني ​​أو الثغرات أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة بعينها. نحن نتخذ باستمرار تدابير حذرة لحماية معلومات وأنظمة وزارة القوات الجوية وقدراتها المتعلقة بمهامها".





وأُطلقت منصة "كلاود ون" (Cloud One) في عام 2017 لتكون وجهة مركزية شاملة تلبي احتياجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقوات الجوية؛ حيث تجمع موارد أربع شركات كبرى - وهي "مايكروسوفت" و"أمازون" و"أوراكل" و"ألفابت" - لتشغيل عشرات التطبيقات، بما في ذلك تلك المخصصة لإدارة بيانات الأفراد والرواتب، أو الخدمات اللوجستية وأعمال الصيانة.