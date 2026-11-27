قررت الأرجنتين منع بنكها المركزي طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي، في انتصار لإصلاحات الرئيس خافيير ميلي الاقتصادية .

وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، أقر البرلمان الأرجنتيني يوم الخميس الموافقة النهائية على مشروع قانون يفرض قيوداً على البنك المركزي، وحدد "مهمته الأساسية والرئيسية" في الحفاظ على قيمة البيزو.

ولسنوات، عمل البنك المركزي كمقرض للحكومة لتمويل العجز المالي المستمر عن طريق طباعة البيزو، وأدت هذه الممارسة إلى تأجيج أزمات العملة ودفعت التضخم إلى أكثر من 211 في المائة في عام 2023، قبل انتخاب ميلي مباشرة.

وتولى ميلي، اليميني المتشدد منصبه متعهداً بتقليص الإنفاق الحكومي بشكل جذري، والقضاء على العجز المالي، وكبح جماح التضخم الجامح، وخلال حملته الرئاسية، وعد بإلغاء البنك المركزي واستبدال العملة المحلية بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، ومنذ توليه منصبه، سعى ميلي إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاً لتقييد ممارسات البنك، وفي ظل قيادته، انخفض التضخم إلى 33% في أكتوبر من هذا العام. ومع ذلك، فقد تفاقمت معدلات الفقر، وانتقد البابا ليو الرابع عشر إدارته لتفضيلها الاقتصاد على حساب الشعب.



ركود تقني



وفي ضربة قوية هذا الأسبوع، أفادت التقارير أن اقتصاد البلاد كان في حالة ركود تقني في الربع الثالث من عام 2026 بعد انخفاض النشاط الاقتصادي بنسبة 1.8 في المائة من يوليو إلى سبتمبر، بعد انكماش بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني.

وأقر مجلس النواب يوم أمس الخميس مشروع قانون إصلاح الميثاق بأغلبية 141 صوتاً مقابل لا شيء، مع امتناع 99 عضواً عن التصويت.

وقال مكتب ميلي: "إن هذا يمثل نهاية ما يقرب من عقدين من التلاعب السياسي في البنك المركزي"، مضيفا أن القانون وضع حداً لـ "91 عاماً من النهب والمصادرة والإفلات من العقاب والتدهور المؤسسي"، إلا أن مجلس الشيوخ خفف من حدة مشروع القانون الأصلي الذي قدمه الرئيس الأرجنتيني.

تقييد دور البنك المركزي في السياسات الاقتصادية

كان ميلي مترددًا في ترك السوق يحدد سعر صرف الأرجنتين، لكن الميثاق يترك ضوابط العملة في أيدي البنك ولا يضع قاعدة واضحة لكيفية استجابته للتضخم.

قبل انتخابات التجديد النصفي الأرجنتينية لعام 2025، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لميلي شريان حياة بقيمة 20 مليار دولار للمساعدة في تهدئة أزمة العملة في البلاد.

وأقر الرئيس الأمريكي بأن هذا كان يهدف إلى التأثير على الهيئة التشريعية للتصويت لصالح الزعيم الليبرتاري ودعم أجندته المتعلقة بالسوق الحرة.

وقد ناضل ميلي للحد من دور البنك المركزي منذ توليه منصبه في عام 2023، بينما قامت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، الرئيسة السابقة للأرجنتين، بتوسيع نطاق عمل البنك في عام 2012 ليشمل الاستقرار النقدي والمالي، والتوظيف، والتنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية.

وسهّلت هذه التغييرات على البنك طباعة النقود لتمويل الإنفاق الحكومي، فيما تقضي فرنانديز دي كيرشنر حالياً عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة الفساد أثناء توليها منصب الرئيس.

ويواصل مجلس النواب دراسة ميزانية ميلي، بينما يناقش مجلس الشيوخ إصلاحه الانتخابي، والذي من شأنه تعليق الانتخابات التمهيدية للعام المقبل وتأجيل ترشحه لإعادة انتخابه.

ومع تراجع شعبية ميلي في استطلاعات الرأي، يتساءل المستثمرون المتخوفون من بلد اشتهر بالتخلف عن سداد ديونه تسع مرات، عن إمكانية عودة البيرونيين - الحركة الشعبوية التي هيمنت لفترة طويلة على السياسة الأرجنتينية - إلى السلطة وعكس إصلاحاته المؤيدة للسوق.

وكتب أكسل كيسيلوف، حاكم مقاطعة بوينس آيرس والمنافس البيروني المحتمل لميلي، على موقع X: "يسعى ميلي الآن إلى تغيير قواعد الديمقراطية لتحسين فرص إعادة انتخابه عن طريق الغش".