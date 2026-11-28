أكد الدكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، أن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية ومعيشية كارثية في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية، ومنع أو عرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الغذاء والعلاج، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يحتاجون بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار، وتوفير الأمن والغذاء والدواء، وإدخال الكرفانات لمواجهة ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة التي جرفت الخيام.

وأوضح صافي، خلال مداخلة عبر قناة اكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني، من خلال الهلال الأحمر المصري واللجنة المصرية العاملة، التي تعمل ليلًا ونهارًا من أجل إيصال المساعدات وتوفير الدعم اللازم لسكان القطاع، مؤكدًا أن المساعدات مستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن عبر المعبر المصري.

وأضاف أن مصر تتمسك برفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم حقه في إقامة دولته وتقرير مصيره على حدود الرابع من يونيو عام 1967، معتبرًا أن الإجراءات الإسرائيلية والذرائع المتعلقة بسلاح حركة حماس تستهدف الضغط على السكان لتنفيذ مخطط التهجير الذي فشل، بحسب تعبيره، نتيجة المواقف والإجراءات المصرية.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة لا تقتصر على الغذاء والدواء، بل تشمل توفير مياه الشرب الصالحة ومرافق الصرف الصحي، وإعادة الإعمار، وتشكيل لجنة وطنية فلسطينية تتولى إدارة الأمن في ظل حالة الفوضى وانعدام الأمن داخل القطاع.

ولفت إلى أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 68% من مساحة قطاع غزة، ما أدى إلى تكدس نحو 2.3 مليون فلسطيني في المساحة المتبقية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع بنود اتفاق شرم الشيخ، والانتقال إلى المرحلة الثانية، والانسحاب الإسرائيلي، وإدخال اللجنة الفلسطينية الوطنية والمساعدات المتفق عليها، والتي تشمل 600 شاحنة يوميًا، إلى جانب الكرفانات المتنقلة.

وشدد صافي على أن الإدارة الأمريكية مطالبة بالتحرك الفعلي للضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق، موضحًا أن التصريحات والوعود وحدها لا تكفي، وأن المطلوب إجراءات على أرض الواقع تضمن دخول اللجنة الفلسطينية الوطنية والمساعدات الإنسانية.

وأكد أن دخول اللجنة الفلسطينية إلى قطاع غزة من شأنه تغيير المعادلة، وفتح المجال أمام إدخال المساعدات وإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان، مشيرًا إلى أن استمرار تعطيل تنفيذ الاتفاق يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد مستقبل القطاع.

