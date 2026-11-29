كرّمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، 42 طالبًا وطالبة لحصولهم على شهادة البرمجة، إلى جانب تكريم 9 طلاب ومعلميهم، بعد تحقيقهم 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات التنمية المستدامة، وذلك تقديرًا لتميزهم العلمي وإبداعاتهم في مجالي التكنولوجيا والوعي البيئي.

جاء ذلك بحضور ماجدة نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، وعبير الطباخ، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، وحنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن البرمجة تمثل أحد أهم مجالات المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، مشددة على ضرورة الاهتمام بتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات الرقمية التي تمكنهم من مواكبة متطلبات العصر والمنافسة في سوق العمل.

وهنأت الطلاب الحاصلين على شهادة البرمجة، مؤكدة أن اجتيازهم البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو دخول عالم التكنولوجيا، ويفتح أمامهم آفاقًا واعدة في سوق العمل بعد التخرج، شريطة مواصلة التعلم وتنمية مهاراتهم المهنية و التكنولوجية.

وفي سياق متصل، كرّمت مدير المديرية فريق عمل إدارة التنمية المستدامة بإدارة شرم الشيخ التعليمية، إلى جانب 9 طلاب، تقديرًا لفوزهم بثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية في مسابقات التنمية المستدامة، التي استهدفت تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمبادرات الخضراء.

وأوضحت أن المسابقات تضمنت تنفيذ أنشطة طلابية خضراء خلال العام الدراسي، وأخرى صيفية خلال الإجازة، بهدف تشجيع الطلاب على ابتكار أفكار ومقترحات تسهم في مواجهة المشكلات البيئية التي تتفاقم تداعياتها في ظل التغيرات المناخية، وما يصاحبها من تحديات وكوارث بيئية.

وأكدت أن التنمية المستدامة تقوم على حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، والعمل على ترسيخ الممارسات الصديقة للبيئة، بما يضمن حق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الموارد، مشيدة بجهود الطلاب وفريق العمل المشارك في تحقيق هذا الإنجاز.

ومن جانبها، كشفت عبير الطباخ، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، عن تفاصيل المراكز التي حققتها مدارس شرم الشيخ، موضحة أن مدرسة الرويسات الابتدائية حصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة «لوحة فنية عن التنوع البيئي»، من خلال عمل فني أعدته الطالبة آية الشربيني، تحت إشراف المعلمين إيمان السيد ورضا عبد المعطي، ومتابعة أحمد عبد العال، مدير المدرسة.

وتابعت أن المدرسة حققت، في المرحلة الثانوية، المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة «أفضل صفحة توعية بالتنمية المستدامة على فيسبوك»، من خلال صفحة أعدتها الطالبة حنين فتحي.

ووجهت عبير الطباخ الشكر للدكتورة وفاء رضا على دعمها المتواصل لأنشطة التنمية المستدامة، كما أشادت بجهود فريق العمل، الذي يضم عفاف محمد عبد الرحمن، وكيل إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، ولمياء إبراهيم، رئيس قسم التنمية المستدامة بإدارة شرم الشيخ التعليمية.