أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (13) سفينة وتم تداول (14000) طن بضائع و(923) شاحنة و(89) سيارة .. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1298 راكبا بموانيها.

وأضافت الهيئة - في بيان - أنه شملت حركة الواردات (7) سفن و (6500) طن بضائع و(575) شاحنة و(72) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6) سفن و(7500) طن بضائع و(348) شاحنة و(17) سيارة.

وأشار البيان الى ان ميناء سفاجا استقبل أربع سفن وهي PELAGOS EXPRESS ، و PANLILY ،و POSEIDON EXPRES وأمل .. بينما غادرت السفينتان دليلة و الحرية 2 .

فيما شهد ميناء نويبع تداول (4723) طن بضائع و (287) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن سينا وأور وآيلة.