اعتمدت الهند والدنمارك خطة عمل مشتركة مدتها خمس سنوات (2027-2031) لتعزيز العلاقات الثنائية الشاملة، كما اتفقتا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى "شراكة استراتيجية خضراء شاملة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين الهند والدنمارك ، الذي عُقد في نيودلهي، برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية الهندي "إس جايشانكار" ونظيره الدنماركي "لارس لوكه راسموسن".

وخلال المحادثات، وقع الوزيران اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل التعليم، وتنمية المهارات، والخدمات المالية.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الهندية أن نيودلهي وكوبنهاجن اتفقتا أيضا على تكثيف الحوار حول الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الجانبين أبديا رغبة إيجابية في استكشاف آفاق أوسع للتعاون في مجالي الدفاع والأمن.

وقال جايشانكار إن الهند تعتبر الدنمارك شريكا أوروبيا رئيسيا، وقد أسستا معا "شراكة استراتيجية خضراء" في عام 2020.

وأضاف: "يجمع هذا الإطار بين القدرات الدنماركية وحجم الهند وتطورها. وسواء تعلق الأمر بالمياه، أو الطاقة المتجددة، أو الكهرباء، أو الشحن الأخضر؛ فإننا نقوم بالكثير من العمل في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية الخضراء".

من جانبه، أشار راسموسن إلى تحقيق "تقدم ملموس" في العلاقات الثنائية بين بلاده والهند منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الخضراء.

وقال راسموسن: "أتواجد هنا لتعزيز وتوسيع هذا التعاون بشكل أكبر. لقد سررت للغاية باتفاقنا اليوم على خطة عمل مشتركة جديدة تهدف إلى الارتقاء بالشراكة وجعلها أكثر شمولا خلال السنوات المقبلة".

كما دعا راسموسن كلا من الدنمارك وأوروبا إلى بناء شراكة "أقوى" مع الهند، مضيفا: "تُعد الهند قوة عظمى، وسنواصل في السنوات المقبلة رصد صعودها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الجيوسياسي. وفي عالم تتعرض فيه القواعد الدولية لضغوط، يجب على الدنمارك وأوروبا مد يد العون وبناء شراكة أقوى مع الهند".