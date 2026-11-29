دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا.

وقال "جيبريسوس" في منشور له على منصة "إكس "(تويتر سابقا) - حسبما ذكرت صحيفة لأوفيجارو الإخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - "إني عدت للتو من كوبا، وأنا أشعر بالحزن لما رأيته هناك".

وأضاف "لا ينبغي أبدا أن يدفع الأطفال ثمن الصراعات السياسية".. داعيا الولايات المتحدة إلى "رفع العقوبات" عن كوبا.

وخلال زيارته لكوبا، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الماضي أن متوسط ​​العمر المتوقع في الجزيرة يشهد تراجعا -للمرة الأولى منذ عام 1950- حيث انخفض من 8ر78 عام في 2020 إلى 4ر74 عام في 2025.

وجاء هذا الانخفاض حتى قبل بدء تطبيق واشنطن -منذ شهر يناير الماضي- لما يشبه الحصار النفطي، وهو إجراء فاقم بشكل حاد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزيرة منذ عام 2020، وأدى إلى استنزاف موارد الحكومة من العملات الأجنبية.

ووفقا لرئيس منظمة الصحة العالمية، فقد تضاعف معدل وفيات الرضع في كوبا بأكثر من الضعف؛ إذ ارتفع من نحو 4 حالات وفاة لكل 1000 ولادة في عام 2020 ليصل إلى 9ر9 في عام 2025. وبالمثل، ارتفع معدل وفيات الأمهات من 4ر37 لكل 1000 ولادة في عام 2019 إلى 1ر44 في عام 2025.

وفي كوبا، أعلن "جيبريسوس" عن تقديم مساعدات بقيمة مليوني دولار لدعم تطعيم الأطفال وشراء المستلزمات الطبية الضروري.

وأوضح أن المنظمة والأمم المتحدة تقدمان "دعمهما" لتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته الحكومة الشيوعية، والذي يتجه نحو اقتصاد السوق ويتضمن فتح قطاعات واسعة من الاقتصاد أمام القطاع الخاص.

وتخضع كوبا أيضا لحظر أمريكي منذ عام 1962.

وكان "جيبريسوس" قد حذر في مارس الماضي من أن الوضع الصحي في كوبا مقلق للغاية.. مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على إمدادات الوقود وتداعيات أزمة الطاقة يفاقمان الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي ويؤثران في إستمرار تقديم الخدمات الطبية ونقص الإمدادات والطاقة اللازمة للمستشفيات.