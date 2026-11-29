اكتشف باحثون صينيون أول حفرية كاملة لجمجمة الماموث الجنوبي في حوض قونغخه، الواقع على الحافة الشمالية الشرقية لهضبة تشينغهاي-شيتسانغ.

استخرجت الجمجمة التي يبلغ طولها 75 سنتيمترا وعرضها 70 سنتيمترا وتحتوي على زوجين من الأنياب، في شهر أغسطس الماضي من قبل فريق تابع لمعهد المسح الجيولوجي بمقاطعة تشينغهاي، حيث رصد الباحثون شظية عظمية بطول 15 سنتيمترا على جرف أثناء تتبعهم لأدلة أحفورية في حوض قونغخه،حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شيننخوا" اليوم الأحد.

وأكد تحديد الهوية اللاحق من قبل معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أن العينة تنتمي إلى حيوان ماموث جنوبي ويعود عمرها إلى ما بين مليوني سنة إلى 1.3 مليون سنة تقريبا.

و أضافت أنها تتميز بحفظ جيد واكتمال إلى حد كبير، وتشكل هذه الحفرية اختلافا كبيرا عن الشظيات العظيمة التي عُثر عليها سابقا، ما يتيح دليلا هاما لفهم هجرة حيوانات الماموث وتطورها عبر القارة الأوراسية.

ويعد الماموث الجنوبي (Mammuthus meridionalis) نوع منقرض من الماموث عاش في أوراسيا خلال عصر البليستوسين المبكر، منذ نحو 2.5 إلى 1.5 مليون سنة وأبرز صفاته

الحجم الضخم إذ يعد أكبر من الفيلة الحديثة، فيصل ارتفاعه إلى نحو 4 أمتار و وزنه بحوالي 10 أطنان كما يمتلك أنيابا كبيرة ملوية