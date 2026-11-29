أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حق ديمقراطي ودستوري أصيل للشعب الفلسطيني، واستحقاق وطني والتزام قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الشعب الفلسطيني وشركائنا الدوليين، والتمسك بتنفيذه باعتباره أساسا لتجديد الشرعية الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية ووحدة نظامها السياسي.

و أوضحت الوزارة - في بيان توضيحي بشأن الانتخابات الفلسطينية اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - التزام القيادة الفلسطينية بإجرائها في سبتمبر 2027، مبينة أسباب تعديل موعدها، لم يكن تراجعاً عن هذا الالتزام، وإنما جاء نتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني ، واستمرار المعوقات التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن عدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، وعدم انتشار قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية، إلى جانب تصاعد إرهاب المستوطنين والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووجود أكثر من ألف حاجز وبوابة عسكرية تعيق حركة المواطنين، واستمرار احتجاز الأموال الفلسطينية، وعدم ضمان مشاركة أبناء شعبنا في القدس الشرقية في الانتخابات، كلها عوامل تشكل عقبات حقيقية أمام إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة.

وجددت الوزارة مجدداً التزام القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن في شهر سبتمبر 2027، واستعدادها لتقديم موعد إجرائها إلى النصف الأول من العام ذاته، في حال تهيئة الظروف اللازمة وإزالة العقبات التي تحول دون إجرائها.

وفي إطار الحوار والتشاور المستمر مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانتخابات، بينت أن الجانب الفلسطيني وافق على المقترح الذي تقدمت به مؤخرا الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، بإيفاد بعثة من خبراء الانتخابات إلى دولة فلسطين قبل نهاية العام الجاري، على أن تزورها دوريا كل ستة أسابيع، لتقييم العقبات القائمة ومتابعة التقدم المحرز في التحضيرات لإجراء الانتخابات.

وأكدت استعداد الجانب الفلسطيني لاستقبال البعثة وتسهيل مهامها والتعاون الكامل معها، كما نرحب بالتزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتسهيل إجراء الانتخابات، وباستمرار التزامه بإيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات.

وشددت على أن حرص المجتمع الدولي على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الديمقراطي ينبغي أن يقترن بجهود سياسية وعملية لإزالة العقبات التي يفرضها الاحتلال أمام ممارسة هذا الحق، مؤكدة أن المطلوب ليس توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات، وإنما الحد الأدنى من الظروف والضمانات التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، يستطيع فيها جميع أبناء شعبنا ممارسة حقهم الديمقراطي بحرية وأمان.

وجددت دولة فلسطين استعدادها للعمل مع جميع شركائها الدوليين والأشقاء والأصدقاء المعنيين لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه ومؤسساته الوطنية، ويرسخ سيادة القانون والحكم الديمقراطي، ويدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.