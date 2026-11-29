لقي شخص مصرعه إثر سقوط دراجته النارية في مياه ترعة المحمودية، بينما أصيبت والدته وشقيقه، في قرية كوم النصر التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بورود بلاغ من الأهالي بسقوط دراجة نارية تقل ثلاثة أشخاص في مياه ترعة المحمودية أمام كوبري عاشور بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية، الشاب زياد السيد النمر، مقيم بقرية كوم النصر التابعة لدائرة المركز، فيما نجا كل من والدته وشقيقه من الحادث.

وكشفت تحريات المباحث وشهادات الأهالي أن الشاب كان في طريقه لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه برفقة والدته، إلا أن عجلة القيادة اختلت بيده خلال سيره بمحاذاة الترعة أمام كوبري عاشور، مما أدى إلى انحراف الدراجة وسقوطها في المياه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، تمهيدًا للتصريح بالدفن وتسليم الجثمان لذويه.