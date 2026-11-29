حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت من تصاعد الهجمات الهجينة التي تستهدف ألمانيا، مؤكدًا أن البلاد تتعرض لهجمات متواصلة ليلًا ونهارًا، تُنفذ بصورة سرية ومن وراء الكواليس، وتشمل التجسس وأعمال التخريب والهجمات السيبرانية والعمليات الخفية.

وقال دوبريندت، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية، إن ألمانيا تتعرض للهجوم «ليلًا ونهارًا، في الخفاء ومن الظل»، محذرًا من أن هذه الأنشطة تستهدف إلحاق أضرار بالبنية التحتية، وزرع الانقسام داخل المجتمع، وتقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأضاف الوزير الألماني أن السلطات عززت إجراءاتها الدفاعية لمواجهة هذه التهديدات، مشددًا على أن أي جهة تستهدف ألمانيا يجب أن تدرك أن بلاده ستدافع عن نفسها وسترد على الهجمات.

وبحسب بيانات نقلتها صحيفة «بيلد آم زونتاج» عن وزارة الداخلية الألمانية، سجلت السلطات 285 جريمة مرتبطة بالتجسس خلال العام الجاري، إلى جانب 216 واقعة تخريب استهدفت البنية التحتية لقطاع النقل، ولا سيما السكك الحديدية وإمدادات الطاقة.

وتأتي تحذيرات دوبريندت في ظل تنامي المخاوف الألمانية والأوروبية من الهجمات الهجينة، التي تستخدم وسائل غير تقليدية لإضعاف الدول وزعزعة استقرارها، من خلال الجمع بين التجسس والتخريب والهجمات الإلكترونية والعمليات السرية، دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية مباشرة.