يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق زيورخ السويسري، تقديم مستويات مميزة مع فريقه خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في إحداث طفرة على مستوى النتائج والاعتماد على العناصر الشابة، ليعيد الفريق إلى دائرة المنافسة في الدوري السويسري.

السويسري

ووفقًا للأرقام والإحصائيات الخاصة بالفريق، يحتل زيورخ المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري حاليًا، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر، في تطور يعكس التحسن الذي شهده أداء الفريق تحت قيادة كولر.

ويعتمد كولر بصورة كبيرة على العناصر الشابة، إذ يمتلك زيورخ ثاني أقل معدل أعمار بين فرق الدوري السويسري، بمتوسط يبلغ 24.8 عامًا، كما يُعد رابع أقل فريق من حيث القيمة التسويقية وفقًا لتقييمات بداية الموسم.

ولم يقتصر تميز تجربة كولر على النتائج فقط، بل امتد إلى منح الفرصة للاعبين الصاعدين، حيث يتصدر زيورخ قائمة أكثر أندية الدوري اعتمادًا على أبناء قطاع الناشئين، بنسبة مشاركة بلغت 52.2% من إجمالي دقائق اللعب.

وعلى مستوى النتائج، حافظ زيورخ على سجله دون هزيمة خلال آخر 9 مباريات في الدوري السويسري، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في جدول الترتيب.

وتعكس هذه الأرقام نجاح مارسيل كولر في بناء فريق يجمع بين العناصر الشابة والقدرة على المنافسة، وهو ما يسلط الضوء على تجربته الحالية مع زيورخ، بالتزامن مع الأنباء المتداولة بشأن إمكانية عودته لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي.