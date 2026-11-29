تواصل الحكومة المصرية ضخ المساندة المالية في قطاع التصدير، بوصفه أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، حيث حصلت نحو 2500 شركة مصدرة على 12.6 مليار جنيه نقدًا خلال العام المالي 2025/2026، ضمن جهود تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين وتحفيز الشركات على زيادة صادراتها.

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعاون مع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إجمالي دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة رد الأعباء التصديرية وتوفير السيولة اللازمة للشركات.

وأوضحت وزارة المالية أن مبلغ 12.6 مليار جنيه الذي تم صرفه لنحو 2500 شركة يمثل قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتم صرفهما نقدًا خلال العام المالي الماضي بدلًا من سدادهما على عامين ماليين، بما ساعد الشركات المستفيدة على الحصول على جزء من مستحقاتها بصورة أسرع.

48 مليار جنيه مخصصات دعم الصادرات في 2026/2027

وتستهدف الحكومة مواصلة زيادة المساندة التصديرية، حيث خصصت 48 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، في إطار البرنامج الجديد الذي يستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية.

وتأتي هذه المخصصات بعد ارتفاع دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مقارنة بمستويات أقل في السنوات الماضية، بما يعكس زيادة حجم الموارد التي توجهها الدولة إلى القطاع التصديري.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف توفير سيولة نقدية للمصدرين، ومساندة الشركات في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، إلى جانب تحسين قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما أعلن الوزير تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات المتأخرة للمصدرين نقدًا، عن المشحونات السابقة على الأول من يوليو 2024، مع فتح باب تلقي طلبات الشركات المستفيدة وفق الضوابط والمواعيد التي أعلنتها وزارة المالية.

أكثر من 80 مليار جنيه سددتها الدولة خلال 6 سنوات

وتكشف بيانات وزارة المالية عن أن إجمالي ما سددته الدولة للمصدرين تجاوز 80 مليار جنيه خلال 6 سنوات، ضمن برامج رد الأعباء التصديرية وتسوية المستحقات المتأخرة، مع استهداف الانتهاء من المتأخرات المتبقية خلال عامين.

ويمثل هذا المسار جزءًا من سياسة حكومية تستهدف تقليل الأعباء التمويلية عن الشركات المصدرة، خاصة أن تأخر صرف المستحقات قد يؤثر على قدرة الشركات في تمويل عمليات الإنتاج وشراء الخامات والتوسع في خطوط الإنتاج.

وتكتسب المساندة النقدية أهمية أكبر بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى السيولة لتغطية تكاليف التصنيع والنقل والتسويق، قبل تحصيل قيمة الشحنات المصدرة إلى الخارج.

9.6 مليار جنيه صرفًا نقديًا و2.99 مليار بالمقاصة الإلكترونية

وتوضح مؤشرات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الخاصة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2026 استمرار عمليات صرف مستحقات المصدرين من خلال أكثر من آلية.

فقد سجل الصرف النقدي المباشر للمستحقات عن المشحونات التالية للأول من يوليو 2024 نحو 9.6 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة رد الأعباء باستخدام المقاصة الإلكترونية نحو 2.99 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه الأرقام تنوع أدوات تسوية مستحقات المصدرين، بين التحويلات النقدية المباشرة والمقاصة الإلكترونية، بما يتيح للشركات الاستفادة من مستحقاتها وفقًا للآليات المتاحة والضوابط المنظمة للبرنامج.

كما سجل عدد الشركات المسجلة على بوابة الصادرات المصرية 435 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بينما بلغ عدد زائري البوابة نحو 41.5 ألف زائر، في إطار جهود تطوير الخدمات الرقمية والترويج للمنتجات المصرية.

الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية في مقدمة الفرص التصديرية

وتكشف بيانات هيئة تنمية الصادرات عن استقبال 1451 فرصة تجارية مباشرة من شركات ترغب في شراء منتجات مصرية خلال أول 9 أشهر من 2026.

وجاء قطاع الصناعات الغذائية في مقدمة القطاعات من حيث الفرص التجارية، بنحو 411 فرصة، تليه الحاصلات الزراعية بـ318 فرصة، ثم الصناعات الكيماوية بـ267 فرصة، والصناعات الهندسية بـ140 فرصة.

كما عملت الهيئة على الترويج لنحو 401 منتج مصري خلال الفترة نفسها، بهدف تعريف الأسواق الخارجية بالقدرات الإنتاجية للشركات المحلية وتوسيع قاعدة المنتجات القابلة للتصدير.

وتوضح هذه المؤشرات أهمية الربط بين الدعم المالي والترويج التجاري، بحيث لا يقتصر البرنامج على صرف المستحقات، وإنما يمتد إلى مساعدة الشركات في الوصول إلى مستوردين جدد وتحديد احتياجات الأسواق المستهدفة.

كيف ينعكس دعم المصدرين على الاقتصاد؟

تستهدف الحكومة من زيادة المساندة التصديرية تحقيق مجموعة من النتائج الاقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتوفير موارد إضافية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار الصناعي.

كما تسهم المساندة في تخفيف جزء من تكاليف الإنتاج والنقل، وتحسين قدرة الشركات المصرية على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتزايد المتطلبات البيئية والفنية في التجارة الدولية.

لكن قياس نجاح البرنامج لا يتوقف على حجم الأموال التي تم تخصيصها أو صرفها، وإنما يرتبط أيضًا بمدى زيادة الصادرات وعدد الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، وقدرة الشركات المستفيدة على توسيع إنتاجها وتحقيق نمو مستدام في المبيعات الخارجية.

وبينما خصصت الدولة 48 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2026/2027، يبقى التحدي الرئيسي هو تحويل هذه المساندة المالية إلى زيادة ملموسة في الصادرات المصرية وتنويع الأسواق والمنتجات، بما يعزز موارد الاقتصاد من العملة الأجنبية.