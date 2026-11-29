حذر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم من تصاعد نشاط جهاز الموساد الإسرائيلي في الدول المجاورة لبلاده، مؤكداً أن هذه الأنشطة ازدادت بمعدل يتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية.

ونقلت صحيفة «ذا ستار» الماليزية عن إبراهيم قوله إن تنامي هذه الأنشطة يستدعي رفع مستوى اليقظة الأمنية، مشيراً إلى أنه طلب من مجلس الأمن القومي إبلاغ المواطنين بخطورة التطورات الأمنية في دول الجوار.

وكشف رئيس الوزراء الماليزي عن امتلاك كيانات مرتبطة بإسرائيل أراضي في بوكيت وبانكوك وجنوب تايلاند، معتبراً أن هذه التطورات تتطلب اهتماماً شديداً بالأمن القومي الماليزي.

وشدد إبراهيم على ضرورة توخي الحذر ومتابعة الأنشطة المرتبطة بالموساد الإسرائيلي، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول المجاورة، بما يحمي مصالح ماليزيا وأمنها القومي.