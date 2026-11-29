تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ خطة استثمارية طموحة خلال العام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات كلية يقترب من 3.7 تريليون جنيه، في إطار توجه الدولة لزيادة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في عرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة وخاصة، مع إعطاء مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة

وفقًا لبيانات وزارة التخطيط، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بقيمة تبلغ نحو 2.2 تريليون جنيه، تمثل 59% من إجمالي الاستثمارات، مقابل استثمارات عامة تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه، بنسبة 41%.

ويعكس هذا التوزيع توجه الحكومة نحو إعادة تشكيل خريطة الاستثمار في مصر، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء الاستثمارية عن الموازنة العامة، مع استمرار الدولة في توجيه الإنفاق إلى المشروعات ذات الأولوية التنموية والخدمية.

وتستهدف الخطة متوسطة المدى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بنهاية العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع زيادة معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 17% خلال 2026/2027 إلى 20% بنهاية الخطة متوسطة المدى.

1.56 تريليون جنيه للاستثمارات العامة

وتوضح التفاصيل الواردة في وثائق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الاستثمارات العامة تبلغ نحو 1.56 تريليون جنيه، موزعة على ثلاثة مكونات رئيسية.

وتأتي استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة في المقدمة بنحو 743.4 مليار جنيه، تليها الاستثمارات الحكومية بنحو 553.7 مليار جنيه، ثم استثمارات قطاع الأعمال العام بنحو 262.9 مليار جنيه.

وتكشف هذه الأرقام عن أهمية الهيئات الاقتصادية في تنفيذ الاستثمارات العامة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والخدمات الأساسية.

وبحسب بيانات الخطة، تستحوذ أنشطة النقل والتخزين على 45.4% من استثمارات الهيئات الاقتصادية، بينما تحصل الكهرباء والطاقة على 26.8%، وتبلغ حصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى 16.7%.

أما الاستثمارات الحكومية البالغة 553.7 مليار جنيه، فتتوزع على الجهاز الإداري للدولة بقيمة 283.6 مليار جنيه، والهيئات الخدمية بنحو 232.8 مليار جنيه، والإدارة المحلية بنحو 37.4 مليار جنيه.

الكهرباء والصحة والتعليم في مقدمة الأولويات

وعلى مستوى القطاعات المستفيدة، تكشف خطة التنمية عن اهتمام واضح بقطاعات الطاقة والخدمات الأساسية وبناء الإنسان، حيث سجلت مخصصات الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة بنسبة 261.1%، في إطار جهود تدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي قطاع الصحة والسكان، تستهدف الخطة زيادة المخصصات بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال مشروعات التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الطبية والمستشفيات العامة والجامعية.

كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، فضلًا عن زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.

وامتدت الزيادات إلى الإسكان الاجتماعي، الذي تستهدف الخطة رفع مخصصاته بنسبة 21%، مع الالتزام باستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يعزز جهود تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات في المحافظات والقرى.

الصناعة والزراعة والنقل تقود الاستثمارات الإنتاجية

وفي إطار دعم الاقتصاد الحقيقي، تركز الحكومة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتشمل القطاعات الرئيسية المستهدفة الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب جذب استثمارات في صناعات نوعية، من بينها السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.

وتعكس هذه الأولويات توجهًا نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز ارتباط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تعمل وزارة التخطيط على تطوير منظومة متابعة الاستثمارات من خلال الربط الرقمي بين قواعد بيانات الوزارة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، وتحسين كفاءة توجيه الموارد المتاحة.

3.7 تريليون جنيه

وتضع المستهدفات الاستثمارية الجديدة الاقتصاد المصري أمام تحدٍ يتمثل في تحويل حجم الاستثمارات المخطط إلى مشروعات إنتاجية وخدمات ملموسة، مع ضمان تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتناسب مع حجم الموارد الموجهة.