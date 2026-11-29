أعلنت وزارة الخارجية الليبية استدعاء السفير الليبي لدى أوكرانيا للتشاور على خلفية الهجوم الأوكراني على مدينة بنغازي.

وقالت الخارجية الليبية في بيان : ليبيا تشدد على رفضها للهجوم الأوكراني على مدينة بنغازي وتؤكد تعارض الهجوم مع القانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية.

كما تقدمت ليبيا بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الأوكراني على ميناء بنغازي.

وذكر وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، أن رئيس الوزراء أسامة حماد قدم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على ميناء بنغازي، وأسفر عن مقتل ليبيين وإصابة آخرين.

وقال الحويج، في تصريحات له ، إن الهجوم انتهك السيادة الليبية وهدد الأمن البحري، فيما أقر فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بأن الهجوم لم يكن منسقًا مع حلفاء أوكرانيا الغربيين، بعدما نفى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني صحة تصريحات سابقة بشأن التنسيق المسبق.