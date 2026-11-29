أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، إصابة لاعب جديد من صفوفه كونراد لايمر، وخضوعه لعملية جراحية في الكاحل دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

ودخل لايمر بديلاً في الشوط الثاني للينارت كارل البالغ من العمر 18 عامًا، في مباراة الأمس أمام هامبورج، التي انتهت بالتعادل السلبي، وأجبرته إصابة في قدمه على الخروج في الدقيقة 87، ليُمدد فريق فينسنت كومباني سلسلة مبارياته دون فوز في جميع المسابقات إلى ثلاث مباريات.

وكتب النادي في بيان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تعرض كونراد لايمر لإصابة في وتر الكاحل الأيمن خلال مباراة الدوري الألماني أمام هامبورج (0:0)، وسيخضع لعملية جراحية، وبذلك سيغيب لاعب المنتخب النمساوي عن الملاعب إلى أجل غير مسمى، نتمنى لك الشفاء العاجل يا كوني".

وينضم بذلك لايمر لقائمة إصابات لاعبي بايرن ميونخ التي تضم، هاري كين، ومايكل أوليس، وجمال موسيالا، وسيرج جنابري.

ويحتل فريق بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، متأخرًا بنقطة عن بوروسيا دورتموند المتصدر بـ24 نقطة.