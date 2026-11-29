أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك أن 17 ناقلة تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز منذ 1 نوفمبر.

وذكر مركز المعلومات البحرية المشترك في بيان له: التهديد في هرمز لا يزال شديدا وهجمات إضافية على الناقلات مرجحة بمساري العبور.

وأضاف مركز المعلومات البحرية المشترك: مزاعم إيران إصابة ناقلات بألغام لم تؤكدها أي سلطات رسمية أو وطنية.

وختم مركز المعلومات البحرية المشترك عن بيانات البحرية الأمريكية: 36 عبورا يوميا لهرمز خلال 48 ساعة بمساعدة أمريكية.

ومركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC) هو آلية تنسيق وتبادل معلومات تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسس في فبراير 2024 لتوفير تقارير دقيقة ومفتوحة حول التهديدات والأمن البحري في المنطقة لدعم شركات الشحن والبحارة في تقييم المخاطر واتخاذ القرار