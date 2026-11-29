شارك الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أون لاين، في الاجتماع الدوري لهيئة مكتب أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار مشاركته المنتظمة في اجتماعات الهيئة منذ صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على ضمه إلى عضويتها.

وتختص اجتماعات هيئة المكتب بدراسة وفحص الموضوعات التي يحيلها المجلس الأعلى للجامعات إليها، وبحث أبعادها ومناقشة ما تتضمنه من مقترحات ورؤى، وإبداء الرأي بشأنها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع المختصة، وفقًا لطبيعة كل موضوع، بما يدعم آليات العمل المؤسسي ويسهم في إعداد الرؤى والتوصيات اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الاجتماع تناول استعراض ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة مستجدات العمل بالجامعات المصرية، إلى جانب بحث القضايا والمقترحات المطروحة على جدول الأعمال، ومناقشة آليات دعم تطوير الأداء الجامعي، والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الجامعة أن المشاركة في اجتماعات هيئة المكتب تمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، والمساهمة في مناقشة القضايا ذات الأولوية لمنظومة التعليم العالي، ودعم جهود التطوير والتحديث، بما يعزز مكانة الجامعات المصرية وقدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية.