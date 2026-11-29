أصيب شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عين السلطان، شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن شابا أصيب برصاصة بمنطقة القدم جراء مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال بالمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، في وقت سابق، منطقة "كنيس شهوان" في مخيم عين السلطان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم، مدينة البيرة، وداهمت منزلا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الصناعية في البيرة، وداهمت منزلا، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر.