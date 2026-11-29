تقدم فريق برشلونة أمام ديبورتيفو لا كورونيا في الشوط الاول بنتيجة 2-1 في المباراة المقامه اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني

واحرز لامين يامال الهدف الاول لصالح برشلونة في الدقيقة الثانية

ثم احرز بيير إيميريك أوباميانج الهدف الاول لديبورتيفو لا كورونيا في الدقيقة التاسعة قبل أن يحرز داني أولمو الهدف الثاني لبرشلونة بتسجيل في الدقيقة 20.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو - جيرارد مارتن - باو كوبارسي - إريك جارسيا.

في خط الوسط: داني أولمو - بيدري - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: رافينها - لامين يامال - جوردون.