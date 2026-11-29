قال ميك نابير، مؤسس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اسكتلندا، إن أبرز التحديات التي تواجه حملات التضامن مع فلسطين تتمثل في مواجهة القوى الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، التي اتهمها بدعم إسرائيل في حربها على الفلسطينيين.

المقاطعة الشعبية للمنتجات الداعمة لإسرائيل شكل من أشكال المقاومة الإيجابية

وأضاف نابير، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة «القاهرة الإخبارية»، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977، أن الرأي العام في مختلف أنحاء أوروبا يشهد تناميًا ملحوظًا في رفض الجرائم الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذا التحول امتد إلى مجالات متعددة، من بينها الموسيقى والرياضة والثقافة.

وأوضح أن اسكتلندا شهدت مواقف شعبية قوية مؤيدة للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى صعوبة إقامة مباريات المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم على الأراضي الاسكتلندية، واضطراره إلى خوض مبارياته في أماكن أخرى، كما أشار إلى عدم تمكنه من اللعب في أيرلندا.

وأكد مؤسس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اسكتلندا أن المواقف الشعبية الأوروبية باتت تمثل شكلًا من أشكال المقاومة الإيجابية، مشيرًا إلى قدرة المواطنين على التأثير من خلال مقاطعة شراء المنتجات التي تدعم إسرائيل.

وشدد نابير على أن إسرائيل قد تتمكن من قتل الفلسطينيين، لكنها لن تستطيع نشر روايتها التي وصفها بالأكاذيب في أنحاء أوروبا، أو منع الاسكتلنديين وغيرهم من المواطنين الأوروبيين من مقاطعة المنتجات الداعمة لها.

وأكد أن مظاهر التضامن مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الشعبية لم تقتصر على أوروبا، بل امتدت أيضًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.