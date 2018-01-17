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محافظات

"ياسمين" بنت الدقهلية تحصل على لقب ملكة حسنوات العرب

الأربعاء 17/يناير/2018 - 11:45 م
صدى البلد
همت الحسينى
حصلت ياسمين على ابنة مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على لقب ملكة حسناوات العرب على مستوى العالم، فى المسابقة التى أقيمت فى دولة المغرب.

أقيمت المسابقة فى مدينة أغادير بالمغرب وشارك بها 20 متسابقة عربية من دول عربية وأجنبية منها سوريا ، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، مصر، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا ، تونس، الجزائر بالإضافة إلى المغرب .

وأكدت ياسمين الحاصلة على لقب ملكة حسناوات العرب على أن المسابقة شهدت منافسة شرسة وكنت حريصة على الفوز خاصة أنني أمثل بلدي في مواجهة 20 متسابقة من 12 دولة وتمكنت من الوصول الى النهائي مضيفة أن المسابقة كانت تعتمد على تبادل الثقافات بين الدول والتعرف على العادات والتقاليد لكل دولة.
"ياسمين" بنت الدقهلية تحصل على لقب ملكة حسنوات العرب
"ياسمين" بنت الدقهلية تحصل على لقب ملكة حسنوات العرب
"ياسمين" بنت الدقهلية تحصل على لقب ملكة حسنوات العرب
"ياسمين" بنت الدقهلية تحصل على لقب ملكة حسنوات العرب
"ياسمين" بنت الدقهلية تحصل على لقب ملكة حسنوات العرب

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