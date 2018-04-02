ياسر جلال يطارد إيهاب فهمي بسبب "رحيم"

يكثف المخرج محمد سلامة عدد ساعات تصوير مسلسل "رحيم" من أجل الانتهاء من مشاهده فى فترة وجيزة قبل حلول شهر رمضان ويتم التصوير حاليا فى المقطم الذى يشهد عددا من مشاهد المطاردات.



تجمع المشاهد بين ياسر جلال وإيهاب فهمى وبعدها ينتقل فريق العمل إلى ديكور آخر لاستكمال التصوير.



مسلسل "رحيم"، من بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، وإنتاج "مجموعة فنون مصر"، وإخراج محمد سلامة.