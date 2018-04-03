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الرئيس الصيني سيحضر منتدى بواو

الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:23 ص
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
رويترز
قال وانغ يي أكبر مسؤول عن السياسة الخارجية في الصين اليوم الثلاثاء إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر منتدى بواو الذي يعقد هذا الشهر وسيلقي كلمة رئيسية.

وأضاف وانغ عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني إن بلاده ستكشف النقاب عن إجراءات جديدة بشأن الإصلاحات والانفتاح خلال هذا المنتدى السنوي الذي سيعقد في إقليم هاينان بجنوب الصين في الفترة من الثامن حتى الحادي عشر من ابريل نيسان.

وتعهد الزعماء الصينيون بتطبيق إجراءات جديدة لفتح السوق هذا العام الذي يوافق ذكرى مرور 40 عاما على الإصلاحات الاقتصادية التاريخية في ظل الزعيم السابق دنغ شياوبينغ.

وقال وانغ إن"الناس سيستمعون لسلسلة من الإجراءات الجديدة المهمة بشأن الإصلاحات والانفتاح".

وأضاف أن من بين الزعماء الأجانب الذين سيحضرون المنتدى الذي يشتهر بأنه دافوس آسيا الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي ورئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج ورئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي .

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