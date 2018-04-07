محمود سعد مشيدا بـ"روايات" أحمد خالد توفيق: الأشياء الصادقة تدخل القلب.. فيديو

قال الإعلامي محمود سعيد إن طلاب الجامعات كانت تستعين بالدكتور أحمد خالد توفيق في مشاريع التخرج .



أشاد «سعد» خلال برنامج «باب الخلق» المذاع على قناة «النهار» برويات الدكتور أحمد خالد توفيق، مؤكدا أن الأشياء الصادقة تدخل القلب، والكاتب أحمد خالد توفيق فتّح عقول الشباب من خلال رواياته.



شدد «سعد» على أن الوطن العربي يعيش حالة من الحزن الشديد على فراق الكاتب الروائي أحمد خالد توفيق، مشيرًا إلى أن المجتمع العربي دائمًا متأخر في الاهتمام، ولولا فقدان هذا الكاتب البارع ما أحد يلتفت ويتابع الموضوع بتأثير، وهو بالفعل كاتب فقدناه في سن صغيرة.