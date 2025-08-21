قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

لمن يمشون مسافات طويلة .. هل ارتداء الشبشب يضر بالقدم؟

عبد الفتاح تركي

قال جراح العظام الألماني ميشائيل لينيرت، إن الشبشب يُعد غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من تشوهات القدم، لا سيما القدم المسطحة. 

أضرار ارتداء الشبشب

أوضح “لينيرت” أنه في حالة القدم المسطحة يهبط القوس المستعرض للقدم وتتباعد عظام مشط القدم ويصبح الجزء الأمامي من القدم أوسع.

وأضاف لينيرت أن هذا التشوه يتفاقم في حالة ارتداء الشبشب لمدة طويلة؛ نظرًا لأن الشبشب لا يحتوي على دعامة جانبية، مما يسمح للقدم بالاتساع أكثر.

واقرأ أيضًا:

الشبشب موضة الصيف

مع مرور الوقت، ينتقل الحمل بشكل مُتزايد إلى مناطق غير مناسبة من النعل، ويمكن أن تتراوح العواقب بين الألم وتهيج الأعصاب وتنميل أصابع القدم. كما تزداد فرص الإصابة بما يعرف بإبهام القدم الأروح.

عيبان إضافيان

وأضاف جراح العظام الألماني أن الشبشب ينطوي على عيبين إضافيين، أولهما أن العديد من الشباشب يتميز بنعل مسطح ورقيق، ما يعني أنه لا يحتوي على نعل داخلي لتخفيف الضغط على القدم وتقوية عضلاتها.

أما العيب الثاني فيتمثل في أنه لتجنب فقدان الشبشب أثناء المشي، يتعين على المرء ثني أصابع قدميه قليلا، الأمر الذي يسبب تشنجا في أصابع القدم، والذي قد يسبب أيضا ألما مع مرور الوقت.

لتجنب هذه المتاعب الصحية، لا يجوز ارتداء الشبشب لفترة زمنية طويلة، أي ليس 8 أو 10 ساعات يوميًا، مع مراعاة المشي حافي القدمين من وقت إلى آخر لتقوية العضلات الصغيرة في القدم، ومن المهم أيضا ممارسة الرياضة بانتظام لتدريب عضلات القدم، وفق دي بي إيه.

الشبشب داخل المنزل

أخيرًا الشبشب يمكن أن يسبب بعض المشكلات للقدم إذا استخدم بكثرة أو لفترة طويلة، لأنه عادة ما يدعم الكعب بشكل ضعيف، وهذا يؤدي لإجهاد الأوتار والعضلات، ومن الممكن أن يسبب ألما بالكعب والكاحل. 

كما أن شبشب بلا دعم جيد يؤثر على طريقة المشي والتوازن، خصوصًا لمن يمشون كثيرًا أو لمسافات طويلة، لكن في حال اختيارك شبشبا جيدا ومريحًا ومصنعًا من مواد جيدة، وارتديته بشكل معتدل، بإمكانك تجنب معظم تلك المشكلات.

