نوع طعام غير متوقع يقلل نسبة السكر

نكشف لكم عن علاقة فول الصويا بخفض نسبة السكر في الدم وفقا لما ذكره موقع ميديسين نت.

تأثير فول الصويا على السكر



يرتبط الاستهلاك المنتظم لفول الصويا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري بسبب محتواها العالي من الألياف والبروتين، بالإضافة إلى مؤشرها السكري المنخفض، فإن المكسرات والبذور مفيدة للوقاية من مرض السكري.



إن فول الصويا يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول دون التأثير بشكل كبير على نسبة السكر في الدم المستويات.



توفر أونصتان من فول الصويا أربعة جرامات من الألياف لجسمك، إلا أن كمية الألياف التي يحتاجها جسم الإنسان يختلف حسب الجنس والعمر.



يُعزز النظام الغذائي الغني بالألياف صحة القولون، ويُساعد على التحكم في الوزن ، ويُقي من الإمساك وهو خيار ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية، إذ يُنظّم مستوى السكر في الدم ومستويات ويجعلنا نشعر بالشبع.



يساعد البروتين الموجود في فول الصويا على تجنب الانخفاضات أو الارتفاعات المفرطة في مستويات السكر في الدم، مما يسمح للشخص بالبقاء لفترة أطول بين الوجبات.