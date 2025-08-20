قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل تماطل ولم ترد على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
عبد المنعم سعيد: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يعكس أزمة النظام الدولي وصعوبة تحقيق السلام
صدى البلد يكشف تفاصيل العرض الصيني لإنشاء شركات النادي الأهلي
حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية
كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي: نتنياهو يخوض لعبة خطرة هدفها النهائي ليس تحرير المحتجزين
بيت العائلة المصرية في ألمانيا: المصريون في الخارج «قوة لا يستهان بها» | فيديو
سُمّ قاتل وموت بالبطيء.. جمال شعبان يحذر من المشروبات الغازية
إعلام إسرائيلي: الجنود يواجهون خطر الموت من الحرارة داخل المصفحات في غزة
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط - الفرافرة
ديبالS07.. حكاية SUV كهربائية تعيد رسم ملامح القيادة العصرية
ترتيبات خاصة من إدارة الأهلي في عزاء والد الشناوي
مدرب الشارقة يتوقع مباراة صعبة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

مغنيسيوم
مغنيسيوم

يُعد الماغنيسيوم من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم حيث يؤثر على عمل كل الخلايا والأجهزة الحيوية وفي مقدمتها المخ ولكن الإسراف فيه يعرضك لمتاعب صحية خطيرة.

أضرار مكملات الماغنيسيوم 

ووفقاً لموقع ميديسن نت تشمل الآثار الجانبية الشائعة التى تظهر عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم  مايلي

اضطراب المعدة
إسهال

ارتفاع مستويات الماغنيسيوم في الدم بشكل مفرط.

اتصل بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية أو الآثار الجانبية الخطيرة أثناء استخدام.

تشمل ضربات القلب السريعة أو النابضة، وخفقان في الصدر، وضيق في التنفس، والدوخة المفاجئة.

صداع شديد و ارتباك وكلام غير واضح و ضعف شديد وقيء 

فقدان التوازن والشعور بعدم الثبات

دوخة

رد فعل شديد في الجهاز العصبي مع تصلب شديد في العضلات وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق، الارتباك

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

 الارتعاشخ والشعور بأنك على وشك الإغماء

تشمل أعراض العين الخطيرة عدم وضوح الرؤية ورؤية النفق، ألم أو تورم في العين، أو رؤية هالات حول الأضواء.

الدوخة

هذه ليست قائمة كاملة بجميع الآثار الجانبية أو التفاعلات العكسية التي قد تحدث نتيجة استخدام هذا الدواء ولكنها الاكثر انتشارا لذا اتصل بطبيبك للحصول على استشارة طبية بشأن أي آثار جانبية خطيرة أو تفاعلات عكسية.

