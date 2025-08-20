ماذا يحدث للجسم عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم

يُعد الماغنيسيوم من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم حيث يؤثر على عمل كل الخلايا والأجهزة الحيوية وفي مقدمتها المخ ولكن الإسراف فيه يعرضك لمتاعب صحية خطيرة.

أضرار مكملات الماغنيسيوم

ووفقاً لموقع ميديسن نت تشمل الآثار الجانبية الشائعة التى تظهر عند الإكثار من مكملات الماغنيسيوم مايلي

اضطراب المعدة

إسهال

ارتفاع مستويات الماغنيسيوم في الدم بشكل مفرط.

اتصل بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا من الأعراض التالية أو الآثار الجانبية الخطيرة أثناء استخدام.

تشمل ضربات القلب السريعة أو النابضة، وخفقان في الصدر، وضيق في التنفس، والدوخة المفاجئة.

صداع شديد و ارتباك وكلام غير واضح و ضعف شديد وقيء

فقدان التوازن والشعور بعدم الثبات

رد فعل شديد في الجهاز العصبي مع تصلب شديد في العضلات وارتفاع في درجة الحرارة والتعرق، الارتباك

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها

الارتعاشخ والشعور بأنك على وشك الإغماء

تشمل أعراض العين الخطيرة عدم وضوح الرؤية ورؤية النفق، ألم أو تورم في العين، أو رؤية هالات حول الأضواء.

هذه ليست قائمة كاملة بجميع الآثار الجانبية أو التفاعلات العكسية التي قد تحدث نتيجة استخدام هذا الدواء ولكنها الاكثر انتشارا لذا اتصل بطبيبك للحصول على استشارة طبية بشأن أي آثار جانبية خطيرة أو تفاعلات عكسية.