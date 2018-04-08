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رياضة

صدمة تونسية مدوية بعد إصابة "المساكنى "وغيابه عن كأس العالم

الأحد 08/أبريل/2018 - 10:19 ص
يوسف المساكنى نجم
يوسف المساكنى نجم تونس
عمرو الحلوانى
تلقى نبيل معلول المدير الفنى لمنتخب تونس صدمة قوية بعد تأكد إصابة يوسف المساكنى صانع ألعاب نسور قرطاج بالرياط الصليبى وغيابه عن منافسات كأس العالم المقبل بروسيا 2018 .

وأثبتت الفحوصات المبدئية، التي أُجريت للدولي التونسي، يوسف المساكني، مهاجم الدحيل القطري، إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يستطع المساكني إكمال مباراة فريقه مع السيلية، في الدوري القطري، أمس السبت، وخرج من الملعب في الدقيقة 76.

واحتفل المساكني مع فريقه بالتتويج باللقب، قبل أن يُنقل للمستشفى، للخضوع للفحوصات، التي أثبتت إصابته بالرباط الصليبي.

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