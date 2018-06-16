هبة مجدي: لم أشعر بالندم طوال مسيرتي الفنية

عبرت الفنانة هبة مجدي عن عدم شعورها بالندم ولو للحظة واحدة منذ دخولها مجال الفن.



وقالت مجدي في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أفكر جيدًا قبل أن أوافق على بطولة أي مسلسل أو فيلم لذلك لا أندم على شيء شاركت به بالعكس اعتبر معظم خطواتي الفنية إضافة لي وبقوة وقد حالفني الحظ للعمل مع كبار النجوم أبرزهم إلهام شاهين ويحيى الفخراني وعادل إمام".



وكانت هبة مجدي خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل عوالم خفية وقدمت من خلاله شخصية صحفية وتعاونت من خلال هذا المسلسل لأول مرة مع الزعيم عادل إمام.