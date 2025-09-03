وزير الشئون الدينية بالسنغال: الأزهر ومراكزه في خدمة الإسلام حول العالم

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم، الأربعاء، الدكتور جيم عثمان درامي، الوزير المستشار ومدير الشئون الدينية في رئاسة الجمهورية السنغالية، حيث تعرّف خلال الزيارة على آلية عمل المركز وأبرز برامجه وجهوده في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.

واصطحب الضيفَ الكريم في جولته داخل المركز الدكتور أسامة الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي قدّم عرضًا مفصّلًا حول أنشطة المركز، ومجالات عمله المتنوعة، والخدمات الرقمية والبرامج التوعوية التي يقدّمها للمجتمع، مؤكدًا أن المركز يعمل على تحقيق رسالة الأزهر الشريف في بيان صحيح الدين ومواكبة قضايا العصر.

مدير الشئون الدينية السنغالية: الأزهر الشريف ومراكزه العلمية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم

خلال زيارته، أعرب الدكتور جيم عثمان درامي عن تقديره البالغ لجهود الأزهر الشريف ومراكزه العلمية في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، مشيدًا بالدور الرائد الذي يقوم به المركز في تعزيز قيم السلام والتعايش.

وشدد مدير الشئون الدينية في رئاسة الجمهورية السنغالية على حرص بلاده على تعزيز التعاون العلمي والديني مع الأزهر الشريف.