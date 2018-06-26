منتخب مصر يصل القاهرة عائدا من روسيا.. اليوم

يصل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر لكرة القدم، على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، عائدًا من روسيا، عقب الخروج من كأس العالم مونديال 2018.



قالت مصادر بمصر للطيران، إنه سيتم إنهاء إجراءات وصول بعثة المنتخب عبر صالة 4 بالمطار، المخصصة للطيران الخاص، على متن طائرة مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب.



يذكر أن المنتخب الوطني خرج من الأدوار الأولى لكأس العالم، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب الأوروجواي في المباراة الأولى، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا في المباراة الثانية له، ثم الخسارة في المباراة الثالثة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام منتخب السعودية.