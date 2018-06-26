ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الإعداد لمشروع التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بالمحافظات

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:52 ص
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين
أ.ش.أ
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج إن الوزارة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وأضافت الوزيرة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه يتم الإعداد لمشروع سيارة للتوعية يتم إعدادها ضمن الحملة، فضلا عن خلق إطار تعاون لإعداد مادة علمية ممنهجة يتم تحديثها بصفة دورية بالتعاون مع الأطراف ذوي الصلة للتوعية بالهجرة غير الشرعية، بالإضافة لخلق كوادر من المدربين المؤهلين على التوعية في محافظات مصر الأكثر تصديرا للهجرة غير النظامية.

وأكدت أنه في ضوء الحملة يتم إعداد البرامج التدريبية الخاصة بتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتأهيل بسبل الهجرة الآمنة بجانب تنفيذ برامج تدريب المدربين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس الفنية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتأهيلهم واعتمادهم كمدربين توعويين فيما يرتبط بتدريب الشباب من طلاب التعليم الفني كمرحلة أولى. 
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد شهدت مؤخرا اجتماعا مع المكتب الفني بالوزارة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث وقع الطرفان بروتوكولا يهدف إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لإعداد مدربين وبرامج لتأهيل الشباب للتعريف ونشر سبل الهجرة الآمنة والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والإتجار في البشر.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة لبناء الشخصية المصرية، ومن هذا المنطلق يتم تعظيم الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال برامج تأهيل الشباب لسوق العمل وتوعيتهم بمخاطر هذا النوع من الهجرة والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، وذلك لحماية شبابنا من هذا الخطر فضلا عن وضع استراتيجية لضمان الاستفادة من قدراتهم في عمليات التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

ولفتت إلى أن الوزارة تعاونت مع عدد من الوزارات والهيئات التي لها صلة بهذا الأمر من بينها وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي، بشأن خلق تنمية مجتمعية لرفع الوعي المجتمعي وتأهيل وتشغيل الشباب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية بهدف الارتقاء بالتنمية المجتمعية والحضرية للمناطق العشوائية لتحقيق المردود المجتمعي المنشود وتوفير فرص التأهيل والتدريب وريادة الأعمال للشباب.

وأشارت وزيرة الهجرة أيضا إلى تعاون الوزارة مع وزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنفيذ مشروع قومي للتوعية بسبل الهجرة الآمنة وتوفير البدائل الإيجابية ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإعداد وتنفيذ برامج تدريبية من خلال اعتماد مدربين للتوعية بهذه الجوانب.

ترشيحاتنا

حيلة رائعة تخلصك من انسداد الأنف سريعا

الأرجنتين تواجه نيجيريا تحت شعار لا بديل عن الفوز

عمرو وردة يوجه رسالة اعتذار مأساوية لجماهير الكرة المصرية

الوزراء : 1 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو

هاشتاج السعوديون شكرا محمد صلاح ضمن الأكثر تداولا على تويتر

أمين الفتوى يوضح كفارة سب الدين.. فيديو

تعرف على سر ارتداء ميجان ماركل أحذية أكبر من مقاس قدمها

فيديو جراف ..سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

الحكومة تتحمل 15% علاوة وقود يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

مميش: شركة كويتية تقيم مركزا لوجستيًا بمحور قناة السويس

التعليم أولًا.. الرئيس السيسي يوجه بتطويره على المعايير العالمية.. فتح فروع للجامعات العالمية بمصر.. نواب: نقلة تاريخية في تطوره.. والاعتراف بالخريج المصري عالميا

أنور سلامة: أرفض توجيه الإهانة لكوبر ولابد من رحيله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكندرانية تحول مخلفات الشواطئ إلى قطع فنية.. صور

كوتشيات بالوان باستيل لموضة صيف 2018 .. صور

تعرف على أبطال مصر.. 23 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط منها 7 ذهبيات

أزياء جذابة للجسم الكيرفي في المناسبات.. صور

شاهد.. 10 صور مؤثرة من مباراة السعودية ضد مصر

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
برشلونة يراقب ميلينكوفيتش هدف ريال مدريد
تعرف على حالة الطقس اليوم .. فيديو
فيديو جراف.. أبطال مصر فى دورة العاب البحر المتوسط
رئيس صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصرى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟