حلمي طولان: الكرة المصرية تدار بعقلية الهواة.. فيديو

قال الكابتن حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن المنتخب المصري ظهر في كأس العالم بصورة بعيدة عن الكرة العالمية، مشيرا إلى أن سبب هذا الظهور عدم الإحتراف في الإدارة حتى أننا لازلنا في مرحلة الهواية.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدولة مرت بالعديد من الظروف الصعبة لكنها بعيدة تماما عن المستوى العالمي سواء المستوى العقلي أو الفني في كرة القدم، مشيرا إلى أن كرة القدم في مصر تدار بعقلية الهواه.



وأوضح أن ما حدث من المنتخب في روسيا وظهور تجاوزات في بعثة المنتخب كان يقتضي وجود إدارة حاسمة خاصة وأن تلك البعثة سافرت لرفع اسم دولتها.



وأشار إلى أن مؤتمر المهندس هاني أبو ريده تجاهل وجود أي تجاوزات ومتمسك بالمنصب للاسقواء بالإتحاد الدولي ضد مصر، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أول المجاملين و المقصرين ولم يظهر أي التزام حتى يجب اللاعبين والبعثة على الإلتزام.

