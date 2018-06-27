ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حلمي طولان: الكرة المصرية تدار بعقلية الهواة.. فيديو

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 09:58 م
حلمي طولان
حلمي طولان
محمد الصاحى
قال الكابتن حلمي طولان المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن المنتخب المصري ظهر في كأس العالم بصورة بعيدة عن الكرة العالمية، مشيرا إلى أن سبب هذا الظهور عدم الإحتراف في الإدارة حتى أننا لازلنا في مرحلة الهواية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدولة مرت بالعديد من الظروف الصعبة لكنها بعيدة تماما عن المستوى العالمي سواء المستوى العقلي أو الفني في كرة القدم، مشيرا إلى أن كرة القدم في مصر تدار بعقلية الهواه.

وأوضح أن ما حدث من المنتخب في روسيا وظهور تجاوزات في بعثة المنتخب كان يقتضي وجود إدارة حاسمة خاصة وأن تلك البعثة سافرت لرفع اسم دولتها.

وأشار إلى أن مؤتمر المهندس هاني أبو ريده تجاهل وجود أي تجاوزات ومتمسك بالمنصب للاسقواء بالإتحاد الدولي ضد مصر، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة أول المجاملين و المقصرين ولم يظهر أي التزام حتى يجب اللاعبين والبعثة على الإلتزام.

ترشيحاتنا

أرقام سلبية حققتها الماكينات الألمانية عقب وداع كأس العالم

يافرحة ما تمت.. عريس يطلق عيارا ناريا ابتهاجا بزفافه فيصيب عينه

سعد سمير يفسر سر نظرته الغريبة لـ كافاني

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

المنشد الديني صاحب نص الخمورجية يكشف عن حقيقة النص.. فيديو

صاحب رقم عصام الحضري السابق يوجه رسالة له.. والأخير يرد

أول تعليق من المدير الفني لـ ألمانيا بعد الخروج من المونديال

أحمد موسى عن مؤتمر أبوريدة: كان ناقص يحمل المشجعين مسؤولية الهزيمة.. فيديو

بدء تنفيذ 24 ألف شقة بالحى الخامس فى العاصمة الجديدة

تعرف على منصب هادي خشبة ومجدي عبدالغني بنادي الأهرام

أوليفر كان: قميص ألمانيا ثقيل على اللاعبين

إسماعيل يوسف: رحيل خالد جلال وارد.. وأطالب جبر وحامد بالوضوح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابة عاملين وتصدع منزلين في انهيار منزل بالفيوم.. صور

الألوان الصيفية تسيطر على موضة عبايات صيف 2018..صور

رئيس اتحاد الكرة يناقض نفسه فى مؤتمر أزمات المونديال

تشييع جثمان والد الفنان محمد فهيم في غياب النجوم.. صور

أبو ريدة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لنا وللمنتخب.. مقر الإقامة تم اختياره قبل قرعة المونديال.. ونبحث عن مدير فني جديد.. صور

فيديو

لجنة الشباب والرياضة: تكريم أبطال ألعاب البحر المتوسط في البرلمان.. فيديو
عصام عبدالمنعم: على اتحاد الكرة تقديم استقالة فورية.. فيديو
فاروق جعفر: اتحاد الكرة لابد أن يرحل احتراما للشعب .. فيديو
أحمد موسى عن مؤتمر أبوريدة: كان ناقص يحمل المشجعين مسؤولية الهزيمة.. فيديو
حلمي طولان: الكرة المصرية تدار بعقلية الهواة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟