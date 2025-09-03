قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: مصر تواصل تصديها لمخططات تصفية القضية الفلسطينية بكل ثبات

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

قال شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن ادانة مصر استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدها أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض مع الجهود الدولية لوضع حد للحرب والتصعيد في المنطقة رسالة واضحة بضرورة وقف الحرب.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل في غزة يعكس غياب الإرادة الإسرائيلية لخفض التصعيد وتحقيق السلام، موضحاً أن السياسات العدوانية الإسرائيلية تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج، أن رفض إسرائيل التجاوب مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود وقف إطلاق النار يثبت وجود نوايا واضحة لمواصلة العدوان على المدنيين في غزة.

وأكد شريف النسيري. أن هذا الموقف يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد النسيري، أن مصر ترفض بشكل قاطع النهج الإسرائيلي الذي يفاقم الأزمة ويضع المنطقة على مسار تصادمي، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال في سياسات التجويع والحصار والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية يهدد جهود السلام.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج، أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للعودة لمسار حل الدولتين، وتفعيل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة، حفاظاً على المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم شريف النسيري حديثه، أن موقف مصر قائم على حماية المدنيين في غزة، ودعم الحلول السلمية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لأي سياسات توسعية أو تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفا: القاهرة ستستمر في جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لوقف العنف وإحلال السلام.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن شريف النسيري غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة الأمريكية

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: نشر الحرس الوطني يتطلب تنسيقًا مع الولايات وليس قرارًا فرديًا

الرئيس السيسي

جمال الكشكي: كلمة الرئيس السيسي في المولد النبوي عكست عمقًا دينيًا ووطنيًا

د. أسامة رسلان

الأوقاف: فيلم وثائقي يعكس القيم الإنسانية للإسلام في احتفال المولد النبوي

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد