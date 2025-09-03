قيادي بمستقبل وطن: مصر تواصل تصديها لمخططات تصفية القضية الفلسطينية بكل ثبات

قال شريف النسيري، الأمين المساعد لأمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن وعضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن ادانة مصر استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدها أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتناقض مع الجهود الدولية لوضع حد للحرب والتصعيد في المنطقة رسالة واضحة بضرورة وقف الحرب.

وأضاف النسيري، في تصريح صحفي له اليوم، أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين العزل في غزة يعكس غياب الإرادة الإسرائيلية لخفض التصعيد وتحقيق السلام، موضحاً أن السياسات العدوانية الإسرائيلية تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج، أن رفض إسرائيل التجاوب مع الصفقة المطروحة من مصر وقطر في إطار جهود وقف إطلاق النار يثبت وجود نوايا واضحة لمواصلة العدوان على المدنيين في غزة.

وأكد شريف النسيري. أن هذا الموقف يزيد من تعقيد الوضع الإنساني ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد النسيري، أن مصر ترفض بشكل قاطع النهج الإسرائيلي الذي يفاقم الأزمة ويضع المنطقة على مسار تصادمي، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال في سياسات التجويع والحصار والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية يهدد جهود السلام.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد المصريين بالخارج، أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للعودة لمسار حل الدولتين، وتفعيل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة، حفاظاً على المدنيين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

واختتم شريف النسيري حديثه، أن موقف مصر قائم على حماية المدنيين في غزة، ودعم الحلول السلمية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي لأي سياسات توسعية أو تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، مضيفا: القاهرة ستستمر في جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لوقف العنف وإحلال السلام.