مدرب بلجيكا: دي بروين يستطيع اللعب في أكثر من مركز ونمتلك منتخبا قويا

أبدى المدير الفني لمنتخب بلجيكا، روبرتو مارتينيز، فخره بنجم فريقه، كيفين دي بروين، مشيرًا إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز.



وقال مارتينيز، في تصريحات صحفية: "دي بروين جاهز للعب في العمق، أو في الهجوم، ويستطيع أن يساعد الفريق".



وتابع المدرب الإسباني: "هذا ما تتميز به هذه المجموعة من اللاعبين؛ المهارات في اللعب بالكرة وبدون كرة.. هذا أمر مهم للفوز على الكبار في هذه البطولة".



وكان مارتينيز قد أشرك دي بروين خلف زميله المهاجم، روميلو لوكاكو، خلال الفوز على البرازيل (2-1)، أمس الجمعة، بعدما لعب نجم مانشستر سيتي دور لاعب الارتكاز، في المباريات السابقة بالبطولة.



ويستعد المنتخب البلجيكي حاليًا لمواجهة نظيره الفرنسي، الثلاثاء المقبل، بمدينة سان بطرسبرج، لحساب نصف نهائي المونديال.