تكريم المشاركين في «حوار» تقديرًا لأفكارهم التنموية.. تفاصيل

قالت مروة عبد المعطي، مدير الاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الدولة أبدت حرصًا كبيرًا على تكريم النماذج المشرفة التي شاركت بفعالية في منصة "حوار"، تقديرًا لما قدموه من أفكار تنموية تسهم في النهوض بالمجتمع.

وأضافت “عبد المعطي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أنه تم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم المواطنين الأكثر تفاعلًا مع المنصة، في إطار تشجيع روح المشاركة والابتكار لدى الشباب.

وأكدت أن المنصة تمثل نافذة حقيقية للحوار المجتمعي، وتُعد أداة فاعلة لتعزيز التواصل بين المواطن وصانع القرار، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات التي تخدم الصالح العام.