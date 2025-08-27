فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان خيوس تسهم في ترسيخ الجزيرة كوجهة ثقافية

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان جزيرة "خيوس" تسهم بشكل فاعل في ترسيخ الجزيرة كوجهة ثقافية وسياحية على مستوى العالم، من خلال الجمع بين الفنون والعلوم والتراث والابتكار.

وأوضح بركات، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية عهد العباسي، أن المهرجان يُقام في مواقع تاريخية ذات رمزية، مثل القلاع الأثرية، مما يعزز من حضور خيوس كوجهة ذات هوية ثقافية فريدة. كما يشمل برنامج المهرجان عروضًا متنوعة من الأوبرا والباليه والمعارض الفنية والمحاضرات الأكاديمية، بالإضافة إلى مناقشات حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، ما يبرز الرؤية الاستراتيجية لتحويل الجزيرة إلى فضاء للمعرفة والإبداع.

من جهة أخرى، تشهد اليونان يوم الخميس إضرابًا عامًا دعت إليه النقابات العمالية، احتجاجًا على قانون العمل الجديد، والذي تقول النقابات إنه يقوض حقوق الموظفين ويحدّ من مكتسباتهم.

وأوضح بركات أن الإضراب سيؤثر بشكل مباشر على حركة النقل الجوي والبحري والبري، حيث سيشارك فيه برج المراقبة الجوية بمطار أثينا الدولي، مما سيؤدي إلى توقف تام لحركة الطيران بين الساعة 8:30 صباحًا و1:30 ظهرًا، بالإضافة إلى توقف خدمات المترو والحافلات والترام في أثينا وثِسالونيكي ومدن أخرى.

كما يُتوقع أن تشهد الموانئ اضطرابات في حركة العبارات التي تربط الجزر بالبر الرئيسي، وهو ما سيؤثر على مئات الآلاف من المواطنين والسياح.