فضيحة.. عدنان أوكتار يمتلك أرشيفا فاضحا لمسئولين أتراك في حكومة أردوغان

قال صحفي تركي، إن عدنان أوكتار المعروف بأنه "الداعية المثير للجدل" والموقوف حاليا برفقة عدد من عدد من أتباعه، بحوزته تسجيلات مصورة لمشاهد غير أخلاقية تخص شخصيات بارزة من حزب العدالة والتنمية الموالي لأروغان.



وأشارت صحيفة "زمان" التركية، إلى خطورة ما ستسببه تلك التسجيلات -إن وجدت- من مشاكل لحزب العدالة والتنمية، ونقلت عن الصحفي ما كتبه في جريدة موالية للحزب الحاكم قوله: "من المحتمل انتشار فضائح لكثير من السياسيين، والمسئولين في الدولة، ورجال الأعمال ممن وقعوا في فخ أوكتار ويتخبطون في مستنقع الفحشاء".



وأضافت الصحيفة أن عدنان أوكتار يحتفظ بأرشيف لم يصل إلى يد المسئولين في الوقت الحالي، لكن من المحتمل استخدام ذلك الأرشيف لابتزاز بعض المسئولين، مشيرة إلى قول الصحفي: "تبين أن الأرشيف تم تخزينه في الخارج، ولكن من الممكن أن تنشر أجهزة الاستخبارات الأجنبية محتويات ذلك الأرشيف، أو من الممكن استخدامها بغرض الابتزاز".



وألقت قوات الأمن التركية القبض على 187 شخصا من جماعة عدنان أوكتار المعروف أيضا باسم "هارون يحيى" الأسبوع الماضي، متهمة إياهم بـ 31 جريمة مختلفة، وقررت المحكمة استمرار حبس 168 منهم مع أوكتار نفسه، ونقلوا إلى سجن سيليفري بإسطنبول.