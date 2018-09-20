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مرأة

تقنية علاجية جديدة لعلاج غرغرينا القدم

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إ‎أن غرغرينا القدم من الأشياء المفزعة للمريض عند حدوثها، فالغرغرينا هي موت الأنسجة والخلايا ناتجة عن منع أو قلة وصول الدم للطرف المصاب.

وأضاف الدكتور وليد الدالى أن هناك نوعين للغرغرينا , الأول هو الجاف وناتج عن قصور مزمن في الدورة الدموية , والنوع الثانى هو النوع الرطب وهذا النوع ناتج عن قصور حاد في الدورة الدموية أو التهابات القدم الشديدة.

وتابع وليد الدالى أن القصور المزمن في الدورة الدموية للقدم يكون عادة في كبار السن ومرضى السكر والضغط والمدخنين وزيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية والسمنة مع عدم ممارسة الرياضة.

واشار الدالى إلى أنه عند حدوث الغرغرينا، يتم تغيير لون الاصبع للون الأسود ، ولهذا يجب التوجه فورًا إلى طبيب جراحة الأوعية الدموية، وهو المنوط بمعالجة مثل هذه الحالات , ويقوم طبيب الأوعية الدموية بأخذ التاريخ المرضي، وعمل فحص شامل للأوعية الدموية الطرفية، مع عمل التحاليل والفحوصات اللازمة.

وأوضح الدكتور وليد الدالى أن علاج الغرغرينا يبدأ من علاج القصور في الدورة الدموية عن طريق القسطرة العلاجية، مع توسيع الشريان المسدود أو الضيق بالبالونة مع تركيب دعامة، وعمل تنظيف للأنسجة التالفة .

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